Ecco i gironi della serie C: Viterbese nel centro Italia e Monterosi nel gruppo del sud

Lunedì 9 Agosto 2021, 13:31 - Ultimo aggiornamento: 13:33

In serata i calendari, ma intanto arrivano i gironi della prossima serie C che vedrà protagoniste Viterbese e Monterosi. Le strade delle portacolori della Tuscia si dividono. La Viterbese, dopo anni, torna nel gruppo centrale: Modena, Pescara, Entella, Reggiana e Siena le avversari più prestigiose, con il girone che ha una x lasciata per inserire l'ultima formazione da ripescare. Come detto Monterosi nel girone Sud: Bari, Catanzaro, Catania, Palermo il Foggia di Zeman e poi Avellino, Potenza e Taranto le tante avversarie di blasone. Tutto come previsto alla fine, anche se il Monterosi ha sperato fino all'ultimo di essere inserito nel girone centrale.

GIRONE C

Avellino, Bari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Fidelis Andria (ripescata), Foggia, Juve Stabia, Latina (ripescata), ACR Messina, Monopoli, Monterosi, Paganese, Palermo, AZ Picerno (riammesso), Potenza, Taranto, Turris, Vibonese, Virtus Francavilla.

GIRONE B

Carrarese, Cesena, Fermana, Fiorenzuola, Grosseto, Gubbio, Imolese, Lucchese (ripescata), Matelica-Ancona, Modena, Montevarchi, Pescara, X, Pontedera, Reggiana, Siena (ripescata), Teramo, Vis Pesaro, Virtus Entella, Viterbese.