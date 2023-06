Sabato 17 Giugno 2023, 06:15

La Guardia costiera da oggi dà il via all'operazione estiva "Mare Sicuro", un'iniziativa che si protrarrà fino al 17 settembre e rientra nel progetto del Comando generale del corpo delle Capitanerie di porto. Durante questo periodo saranno schierati quotidianamente 3mila uomini e donne del Corpo, supportati da oltre 400 mezzi navali e 16 mezzi aerei, lungo gli 8mila km di coste italiane.

Sul litorale di Montalto di Castro, per garantire la sicurezza ai bagnanti, oltre agli assistenti bagnanti presenti in ogni stabilimento balneare, saranno cinque le postazioni dei bagnini sulle spiagge libere della costa: due a Montalto Marina (Piazzale Tirreno e Sanguinaro) e tre a Pescia Romana (località Paglieto Grande, Casalaccio e Graticciare).

Come ogni anno il progetto Mare Sicuro vede il coinvolgimento del Comune, della Polizia locale, delle forze dell’ordine e della Protezione Civile sotto la supervisione della Guardia costiera di Montalto e in costante contatto con la sala operativa della Capitaneria di Porto di Civitavecchia. Sono dodici gli assistenti bagnanti delle spiagge libere, dotati di baywotch, cannocchiale, pattino di salvataggio e, strumento sanitario importantissimo, il defibrillatore semiautomatico.

Altro fondamentale servizio per la sicurezza balneare, molto amato soprattutto dai più piccoli, è quello della Scuola italiana cani salvataggio (Sics), che ogni weekend di luglio e agosto cani e conduttori pattuglieranno le spiagge del litorale. Saranno cinque i cani di razza Labrador e Retriever che saranno i protagonisti nella missione estiva. Sempre in ogni weekend di luglio e agosto saranno presenti con una moto d’acqua anche i Vigili del fuoco del soccorso acquatico del Comando provinciale di Viterbo.

La Guardia costiera di Montalto di Castro avrà già da oggi in acqua due battelli minori: un Lima 25 e un GC342 che ormeggiano sulle sponde del fiume Fiora pronti a partire in caso di emergenza. A supporto della Guardia costiera i sub della protezione civile Arci Vulci I che sono dotati di un gommone nel caso ce ne fosse bisogno. Per quanto riguarda la qualità dell’acqua, Montalto ha superato i test di laboratorio dell’Arpa Lazio: per la stagione balneare 2023 sono stati infatti già effettuati i campionamenti e le acque sono risultate eccellenti.

Tutta la documentazione è possibile reperirla sul sito del comune. Quest’anno promosse anche le spiagge con l’ottenimento per il 15esimo anno consecutivo della Bandiera verde dei pediatri italiani. I camici bianchi hanno consigliato alle famiglie con prole Montalto come luogo ideale per trascorrere le vacanze.