Sabato 11 Marzo 2023, 06:00

Mercato del sabato, atteso per l’inizio della prossima settimana il secondo incontro tra i rappresentati dei commercianti e la sindaca Chiara Frontini. Il primo, arrivato lo scorso 28 febbraio dopo una lunga serie di richieste da parte degli ambulanti (e la guerra scoppiata a dicembre sul mercatino di Natale che aveva fatto toccare il punto più basso nei rapporti tra commercianti e amministrazione), aveva aperto la porta all’addio al Carmine, dopo tre anni e tante polemiche, e messo sul tavolo le due opzioni per la nuova location pensate da sindaca e giunta: piazza della Rocca e il parcheggio di Valle Faul.

Soluzioni che, con molta probabilità, saranno l’oggetto principale del confronto. Al termine di quello del 28 febbraio, infatti, la parti si erano lasciate con la promessa (una conferma ufficiale sull’incontro bis non sembra ancora essere arrivata) di rivedersi a distanza di 14 giorni: un tempo giudicato utile, e necessario, per portare agli associati il resoconto di quanto successo nella riunione a Palazzo dei Priori e non solo. Le due settimane, infatti, sarebbero servite per realizzare un mini sondaggio su quale delle due location fosse la più gradita per poi presentarla alla giunta che di concerto, e di conseguenza, avrebbe agito in tempi non troppo dilatati.

Il ritorno in centro dovrebbe infatti non superare il limite dell’estate e non prima di almeno due prove (una per location) per valutare l’impatto del posizionamento dei 55 banchi e gli effetti, primo dei quali sulla viabilità. Una prima data, per piazza della Rocca, potrebbe già esserci. Sembra infatti che per la ‘puntata pilotata’ l’amministrazione comunale abbia individuato quella del 15 aprile mentre ancora non sembra calendarizzata quella per il parcheggio di Valle Faul che dovrebbe, comunque, essere successiva.

Sul ritorno del mercato in centro aveva espresso particolari dubbi nei giorni scorsi il gruppo di Fratelli d’Italia, in una nota infatti era stato rimarcato che «le nuove localizzazioni che ha individuato l’amministrazione Frontini sono state in passato valutate e scartate, perché presentano una serie di problemi. La chiusura sistematica di sabato di Valle Faul o di piazza della Rocca determinerebbe seri problemi di viabilità proprio nella giornata in cui spesso si concentrano manifestazioni ed eventi».

Non era poi mancato un attacco alla sindaca: «Continua la propaganda della giunta Frontini che, invece di studiare le soluzioni e poi portarle all’attenzione della città, continua a pubblicizzare il proprio operato prima ancora di aver individuato soluzioni strutturate e soprattutto percorribili per la città e, in questo caso, per gli stessi ambulanti».

Ambulanti ai quali entrambe le soluzioni sembrano comunque gradite: sia Valle Faul che Piazza della Rocca sede, più di trent’anni fa, del mercato del sabato prima del trasferimento al Sacrario, rimasto casa per i decenni successivi prima dell’uscita definitiva fuori dalle mura ad opera della giunta Arena.