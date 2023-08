Piazza di spaccio della cocaina nella Tuscia, sgominata banda di marocchini e italiani: arresti e perquisizioni

Piazza di spaccio tra Soriano nel Cimino e Vitorchiano, sei le misure cautelari. Dalle prime luci dell’alba, i carabinieri del comando provinciale di Viterbo sono impegnati su tutto il territorio per l’esecuzione di un provvedimento emesso dal gip del Tribunale di Viterbo, su richiesta della Procura, per sei persone indagate insieme ad altri soggetti, non colpiti da misura restrittiva, oltre che per l’esecuzione di 20 perquisizioni, tuttora in corso, in molteplici comuni della Tuscia.

L’ordinanza applicativa della misura cautelare personale (1 in carcere, 2 agli arresti domiciliari e 2 sottoposti all’obbligo di presentazione a) scaturisce dall’operazione “big family”, avviata a ottobre 2022 dal carabinieri del Nucleo investigativo e della compagnia del capoluogo, coordinati dal pmMassimiliano Siddi.

Più nel dettaglio, l’attività investigativa ha preso le mosse da quello che appariva come un semplice spaccio da strada.

Partendo da quei pochi elementi, si è invece disvelato un mondo parallelo caratterizzato da quella che, allo stato attuale, sembra un’organizzazione quasi scientifica di questo mercato illegale.

Portata avanti da cittadini marocchini e italiani. In totale è stato sequestrato quasi un chilo di cocaina e 60mila euro di contanti.