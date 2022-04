Maxi rissa tra romeni e sudamericani in viale Trento, tutti assolti

Maxi rissa a viale Trento, tutti assolti. Si è concluso con una piena assoluzione il processo a carico di 5 imputati che la notte del 5 gennaio 2020 furono arrestati dalla polizia.

Quella mattina all’alba gli agenti della Volante furono chiamati da alcuni cittadini per sedare una rissa scoppiata in strada tra due gruppi di ragazzi di etnie diverse, prevalentemente romeni e sudamericani. Per circa mezz’ora le due bande se le sarebbero date di santa ragione, utilizzando chiavi a croce, crick e probabilmente anche un coltello che però non sarebbe mai stato trovato dagli investigatori. Uno dei romeni avrebbe per ben tre volte tentato di investire gli avversari con l’auto.

Quando la polizia è arrivata a viale Trento, con due auto, alcuni dei ragazzi erano ancora in strada. I sei durante la direttissima scelsero strade diverse. I romeni, assistiti dagli avvocati Samuele De Santis e Federica Ambrogi optarono per la facoltà di non rispondere mentre i tre dominicani, difesi dall’avvocato Falcioni, raccontarono la loro versione dei fatti. Ovviamente scaricando la responsabilità di quanto accaduto sugli avversari.

Durante il dibattimento in aula è stato anche proiettato un video, probabilmente che ritrae solo la parte finale della lite. Una prova che dimostrerebbe solamente gruppi di ragazzi in discussione e non una vera e propria rissa che non avrebbe trovato riscontri certi nel procedimento. Per questa ragione il giudice del Tribunale, Elisabetta Massini, ha assolto tutti dal reato di rissa.