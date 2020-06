Maturità 2020, esami al via per 2.500 alunni e 400 docenti tra mascherine, plexiglass e percorsi obbligati

Ultimo aggiornamento: 12:43

Al massimo cinque studenti al giorno, mascherina obbligatoria, sanificazione delle mani all’ingresso e delle postazioni tra un alunno e l’altro, autocertificazione da consegnare all’ingresso. Sono queste le principali prescrizioni con cui si troveranno a fare i conti i 2.582 maturandi (2.481 interni e 101 esterni) che da domani affronteranno l’esame di Stato nel Viterbese. Con loro saranno impegnati circa 400 professori tra membri interni (sei per ogni commissione) e presidenti.in cui le modalità di svolgimento della maturità si sono dovute piegare al Covid-19, anche la possibilità per i docenti con prescrizioni mediche che attestino patologie cardiache o circolatorie, oppure di essere pazienti immunodepressi, di collegarsi in videoconferenza e, quindi, esaminare i candidati da remoto.Dai dirigenti scolastici, unanime l’appello alla calma per i maturandi e la conferma che le prove si svolgeranno in sicurezza. “Ai ragazzi dico di affrontare l'esame con tranquillità, ricordando che tutti sono stati ammessi ma non è detto che tutti saranno promossi. Sono certa saranno splendidi maturanti”, afferma Andreina Ottaviani, dirigente dell’Alberghiero di Caprarola e presidente di commissione al Ruffini. Stesso appello da Maria Antonietta Bentivegna, presidente al Santa Rosa: “Gli studenti saranno messi nelle condizioni di fare il colloquio in serenità, nonostante questa maturità 2020 si svolga in maniera inaspettata per tutti”.Clara Vittori, preside del liceo Buratti di Viterbo, ribadisce come il peggio sia passato: “Il grande lavoro è quello che abbiamo affrontato nelle scorse settimane per individuare gli spazi, misurare il distanziamento dei tavoli, posizionare la segnaletica a terra, acquistare i presidi. Insomma, la vera fatica è stata attuare i protocolli nazionali”. Ma Vittori si è spinta oltre: presidente di commissione al Colasanti di Civita Castellana, ha organizzato gli esami in modo da ridurre al minimo la documentazione cartacea: “Ogni membro di commissione avrà un pc e gli atti cartacei indispensabile saranno maneggiati solo dal presidente”.Al liceo Santa Rosa del capoluogo, il dirigente Alessandro Ernestini sottolinea: “Chi entra a scuola, ovvero docenti e maturandi con un solo accompagnatore, dovrà firmare l’autocertificazione che attesta di non avere la febbre o non essere entrato in contatto con contagiati. Abbiamo anche acquistato i termoscanner, ma li useremo solo qualora qualcuno si sentisse male”. Presidente di commissione all’Itis Midossi, Ernestini rassicura ragazzi e famiglie: “Ogni accortezza è stata adottata dall’ingresso all’uscita dalle scuole”.Si dice fortunato per avere a disposizione spazi ampi a scuola il preside dell’istituto tecnologico Da Vinci, Luca Damiani: “In aggiunta alle prescrizioni del comitato tecnico-scientifico ministeriale – sottolinea - abbiamo acquistato visiere per i collaboratori scolastici al front-office, tute monouso per la pulizia dei bagni, schermi in plexiglass per i candidati al momento della prova”. Insomma, tutto è pronto nonostante il coronavirus.