Nel pieno della pandemia, la DiMar di Valentano ha prodotto oltre 40mila mascherine e circa 10mila tra calzari e copricapo, donati alla Asl di Viterbo, a comuni del Lazio e dell’Abruzzo, oltre che a diverse istituzioni. Quindi, è stata realizzata una nuova divisione medicale, dedicata alla produzione e vendita di presidi medico-chirurgici, avviando l’iter burocratico per ottenere l’autorizzazione alla produzione e commercializzazione di mascherine chirurgiche di tipo II. E ora è la prima azienda della Tuscia ad ottenere il placet.L’Istituto Superiore di Sanità ha infatti espresso parere favorevole alla domanda presentata da DiMar Group Spa. Un importante investimento in una linea automatica di produzione e un team che da diverse settimane ha avviato un processo di ricerca e sviluppo, anche in collaborazione con l’Università della Tuscia, sono il cuore di una una produzione tutta italiana, a partire dal prodotto principale: un tessuto non tessuto altamente performante.“Con l’inizio della pandemia – dichiara l’amministratore delegato, Fabio Martinelli – siamo stati costretti a bloccare la nostra attività nel settore della pelletteria, ma ci siamo messi a disposizione dei territori su cui lavoriamo. Sfruttando le nostre competenze e i macchinari presenti in azienda, abbiamo avviato la ricerca e lo sviluppo di dispositivi di protezione, dalle mascherine ai calzari fino ai copricapo, attenendoci alla normativa emanata in questo periodo di emergenza. Messa a punto la fase di sviluppo, abbiamo raccolto le esigenze che ci sono arrivate da più parti ed è iniziata la produzione di mascherine per la popolazione, di calzari e di copricapo”.DiMar Group opera, infatti, da anni sui due distretti di Valentano, in provincia di Viterbo, e di Campli, in provincia di Teramo, producendo borse in pelle per i principali brand del mondo del lusso, con circa 350 dipendenti e oltre venti aziende esclusive subfornitrici. “Cerchiamo di lavorare – commenta il presidente Angelo Cionco – oltre che per il profitto tipico di ogni azienda, anche per dare un contributo per migliorare le condizioni sociali dei nostri territori e garantire una dignitosa qualità della vita dei dipendenti e delle persone coinvolte per diverse ragioni nel nostro business”.