Un market della droga nei boschi di Onano, arrestato dai carabinieri uno spacciatore in fuga

I carabinieri della stazione di Onano hanno condotto con successo un'operazione congiunta in collaborazione con le unità del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Montefiascone e delle stazioni carabinieri di Acquapendente e Grotte di Castro. L'azione ha permesso di smantellare una rete di spaccio di stupefacenti che operava all'interno di una località boschiva.

Le autorità avevano ricevuto informazioni sulla presenza di una significativa attività di spaccio di droga, che coinvolgeva numerosi giovani consumatori provenienti dall'alta Tuscia e dalla bassa Toscana. Dopo accurate indagini, gli uomini dell'Arma sono intervenuti cogliendo sul fatto uno spacciatore mentre si approvvigionava all'aperto presso un "market" improvvisato nel bosco.

L'uomo si è dato alla fuga, ma dopo una faticosa ricerca nel terreno impervio il fuggitivo è stato catturato.

Durante il tentativo di fuga ha persino lanciato oggetti contro i militari, ferendone uno con un sasso. Nel suo nascondiglio sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, e un notevole quantitativo di denaro contante, probabilmente provento dell'attività di spaccio. Nelle vicinanze è stata scoperta anche una serie di armi, tra cui un pericoloso machete e attrezzature per confezionamento e pesatura delle dosi.

L'uomo è stato tratto in arresto sia per l'attività di spaccio di droga che per l'aggressione ai danni dei militari. Dopo l'arresto, è stato portato in carcere a Viterbo in attesa del procedimento legale.