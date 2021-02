Marijuana alla stazione di porta Fiorentina, straniero condannato a 6 mesi

Marijuana alla stazione di porta Fiorentina, condannato a 6 mesi ragazzo del Gambia.

Il giovane il 6 gennaio del 2018 fu fermato dai carabinieri del Norm subito dopo aver incontrato un altro ragazzo.

Portato in caserma fu perquisito e nelle calze i militari trovarono 8 bustine piene di erba, per un peso di 17 grammi.

Secondo gli investigatori che dal punto di polizia della stazione avevano visto un contatto tra il ragazzo del Gambia - finito negli anni agli arresti numerose volte per spaccio - e un viterbese, si tratta di spaccio di stupefacenti aggravato.

L’aggravante sarebbe consistita non nella quantità di marijuana ma dal posto in cui si era verificato il presunto scambio.

Scambio però che non sarebbe stato certificato.

Per questa ragione il collegio del Tribunale di Viterbo lo ha condannato a sei mesi per detenzione di sostanze stupefacenti, escludendo l’aggravante.

Ultimo aggiornamento: 23:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA