Martedì 31 Agosto 2021, 19:44 - Ultimo aggiornamento: 20:00

Tragedia questo pomeriggio nella caserma provinciale dei carabinieri di Viterbo: un maresicallo si è ucciso sparandosi un colpo di pistola alla testa.

Il maresciallo maggiore Piero Sagone è stato trovato morto nel suo ufficio. Aveva 56 anni ed era a capo della sezione amministrativa. Si sarebbe sparato un colpo con la pistola d’ordinanza. Il suo corpo è stato trovato nel pomeriggio da alcuni collaboratori.

Le indagini

Sgomento in caserma dove il maresciallo maggiore era conosciuto. I suoi colleghi non riescono a spiegarsi cosa lo abbia spinto al suicidio. Sull’azione sono in corso indagini e la salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria.