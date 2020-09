© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima il vento poi la pioggia battente. Quarantotto ore consecutive di maltempo hanno messo in ginocchio decine di aziende agricole del capoluogo. Il violento temporale che si è abbattuto sul Viterbese ha provocato ingenti danni anche ad abitazioni. Intere famiglie hanno dovute abbandonare le loro case, colpite da alberi o senza più il tetto.Il bilancio è impietoso. «Sono in corso le procedure per la richiesta dello stato di calamità naturale - spiega il sindaco Giovanni Arena - e stiamo lavorando per quantificare i danni subiti da aziende agricole e privati del comune. Sul sito istituzionale è disponibile da oggi il modello per la segnalazione dei danni da parte delle aziende agricole. Stamattina sarà online anche quello riguardante i danni subiti dai privati. Entro cinque giorni dovremo inviare alla Regione Lazio la descrizione dei danni subiti dalle aziende agricole».Si ipotizzano diversi milioni di euro di danni, secondo il sindaco. «Campagne devastate, alberi secolari spazzati via, pali della luce abbattuti, pannelli solari sradicati, animali travolti dalla furia della tromba d'aria di ieri pomeriggio. Ho visto con i miei occhi quanto accaduto», dice Arena. Nonostante la forte pioggia di ieri che ha messo a dura prova il lavoro di vigili del fuoco e forze dell’ordine, impegnati nella rimozione rami e alberi caduti e in piccoli incidenti causati dal maltempo, la giornata peggiore è stata domenica. Quando alle 13,30 una tromba d’aria ha spazzato tutto il quadrante nord della città.In pochi minuti la zona è stata devastata. Alberi divelti, case scoperchiati, capannoni distrutti. E ancora: stroncato un traliccio dell’alta tensione con annesso black out per mezza Viterbo. Secondo una prima parziale stima i danni causati dal maltempo sarebbero di oltre 10 milioni di euro. La maggior parte alle aziende agricole colpite e per cinque famiglie che hanno visto il tetto della loro casa sparire da sopra la testa. E la pioggia battente della giornata di ieri non ha migliorato la situazione. Le cinque famiglie hanno trovato una sistemazione: alcune hanno usufruito degli alloggi messi a disposizione da Comune e Prefetture, altre hanno preferito recarsi dai parenti.Il lavoro della giornata di ieri non è stato comune da meno, polizia e carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile sono stati impegnati in decine e decine di interventi per rimuovere alberi, per cantine allagati e per incidenti dovuti alla strada resa viscida dal maltempo.