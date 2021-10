Il ricordo di Luigi Petroselli a Viterbo. Zingaretti: «L'esempio di un grande sindaco da non dimenticare»

Giovedì 7 Ottobre 2021, 13:31

Commemorazione di Lugi Petroselli a Viterbo, a 40 anni dalla sua morte: questa mattina il presidente della Regione Lazio, ha partecipato alla cerimonia in onore dell'ex sindaco di Roma al cimitero di San Lazzaro: «Un grande sindaco da non dimenticare come esempio».

Successivamente la sala Regia di palazzo dei Priori ha ospitato l'incontro su “Luigi Petroselli, la bella memoria”. A 40 anni dalla scomparsa, Viterbo ha ricordato il suo concittadino con il sindaco Giovanni Arena e il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, il presidente della Provincia, Pietro Nocchi, il consigliere regionale Enrico Panunzi e l’autrice della biografia “Luigi Petroselli”, Angela Giovagnoli.

Proiettato il corto “Noi che amiamo la vita”, regia di Andrea Rusich. Petroselli morì all’improvviso a 49 anni: era stato rieletto sindaco di Roma da appena un mese, dopo aver guidato la città per due anni «Se il suo ricordo è ancora vivo, lo si deve alle sue intuizioni, al suo impegno non comune, all’esempio di una vita vissuta sempre da uomo libero, al servizio della comunità. Con umiltà e un senso delle istituzioni profondo».