Martedì 6 Luglio 2021, 07:00

L’estate accelera. Sul litorale sold out il primo fine settimana di luglio. Da Pescia Romana a Sant’Agostino, lungo tutta la costa viterbese, spiagge affollate, ristoranti pieni e previsioni confermate; mentre sulle porte delle agenzie immobiliari spuntano cartelli che parlano chiaro: «Per gli affitti chiedere altrove».

Secondo un’indagine condotta Confesercenti luglio dovrebbe raggiungere un’occupazione dei posti letto disponibili intorno al 70%. Una curva destinata crescere fino a Ferragosto, settimana per la quale è previsto il tutto esaurito dagli hotel ai campeggi, per iniziare la decrescita nei primi giorni di settembre.

A Tarquinia, solo nella giornata di domenica, sono state 1700 le prenotazioni per le spiagge libere attraverso l’app fornita dal Comune di Tarquinia, più del doppio rispetto all’ultimo fine settimana di giugno nonostante il meteo incerto della mattinata. Numeri ai quali vanno sommati quelli degli stabilimenti per i quali, già dai prossimi giorni, è atteso un aumento significativo.

«La risposta turistica in questa prima parte di stagione è ottima – spiega Angelo Attanasi, che con la famiglia gestisce quattro stabilimenti a Tarquinia lido: Marina, Gravisca, San Marco e Riva Blue -. Il dato più significativo e confortante viene dall’eterogeneità dei turisti che frequentano il lido in questo frangente. Fino a qualche anno fa lavoravamo esclusivamente con presenze da Roma e dall’hinterland della capitale, ora, sempre più, arrivano dall’ Umbria e dalla Toscana. Anche la provincia di Viterbo, dopo tanti anni, sta riscoprendo Tarquinia».

Un pienone destinato a superare il record dello scorso anno, con incassi che non si registravano da almeno 15 anni tali da spingere, nella stagione in corso, 8 nuove attività tra ristoranti, abbigliamento, supermarket e noleggio di monopattini elettrici ad alzare la saracinesca scommettendo sulla buona riuscita dell’estate.

«Giugno si è tenuto sui livelli del 2020. Luglio inizia con una spinta maggiore. Per Tarquinia e per tutto il litorale laziale è una grande occasione di rilancio – conclude Attanasi -. Possiamo mettere le basi per il prossimo anno». 2022 che potrebbe segnare un arresto nel boom registrato in questi due anni, complice la ritirata della pandemia, con la tanto inseguita immunità di gregge prevista per l’autunno, e la ripresa della componente esterofila del turismo italiano pronto a guardare oltre confine.

Ipotesi in cui le variabili non mancano e alla quale, per ora, gli imprenditori non guardano occupati a gestire i prossimi mesi. A Tarquinia come a Montalto di Castro, meta che raccoglie da tradizione un target di età media più bassa e dove anche i locali notturni hanno iniziato a girare a pieno regime.

«L’ultimo fine settimana ha segnato un punto di svolta – spiegano dal Moma, locale che raccoglie una platea under 40 a Montalto Marina -. L’incremento è stato importante e dai prossimi giorni inizieremo la vera programmazione estiva sempre guardando alle norme anti contagio».