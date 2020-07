© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Parchi sicuri”, contro lo spaccio ecco le telecamere. Ieri mattina è stata installata la prima di 14: le altre arriveranno nel giro di qualche giorno. L’esordio nel parco di Santa Barbara, grazie all’assessore alla polizia locale Claudio Ubertini. Sul posto anche il senatore Umberto Fusco, l’assessore Ludovica Salcini, il capogruppo Andrea Micci e i consiglieri Carlo Marcoaldi e Stefano Caporossi.«Le telecamere – dice Ubertini - saranno un ottimo ausilio per le forze dell’ordine. Un sistema di videosorveglianza capillare ed efficace ha già dato prova della sua utilità, in alcuni casi determinante, nel fornire elementi all’attività degli investigatori». E’ uno dei cavalli di battaglia del partito dell’ex ministro dell’interno. «La sicurezza è, e resta, uno dei temi più cari alla Lega – continua Fusco - soprattutto ora che il governo Pd-5Stelle minaccia di smantellare i decreti di Salvini, è importante a livello locale rafforzare il presidio del territorio. Mesi fa abbiamo realizzato e concluso il progetto “Scuole Sicure”, grazie ai fondi stanziati dall’ex ministro, che ci ha permesso di installare diverse telecamere in nove istituti scolastici cittadini». L’ultimo in tema di sicurezza, secondo Fusco.Micci prende spunto invece da vari fatti di cronaca per mettere in luce la bontà dell’operazione. «Sempre più spesso – commenta il capogruppo - apprendiamo dalla stampa come alcune attività illegali, come lo spaccio di droga, tendano a dilagare e a radicarsi proprio nelle aree verdi urbane, che con la loro riservatezza offrono, purtroppo, angoli ideali per certi scambi illeciti».Capita che succeda anche in presenza di genitori con i bambini. «Si comprende, quindi – conclude - che anche su queste zone della città l’attenzione deve essere massima, sia per quanto riguarda la cura del verde, sia per quel che concerne la sicurezza, in modo da rendere la frequentazione dei parchi serena e piacevole».