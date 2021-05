25 Maggio 2021

di Massimo Chiaravalli

Sarà una giornata campale non solo per palazzo dei Priori, ma anche per la Lega. Oggi in giunta approda il bilancio di previsione, che sulla carta deve essere approvato in consiglio entro il 31. Poi in serata il summit romano del partito di Matteo Salvini, dove si vedrà se a prevalere sarà la linea Fusco o quella Giulivi. E domani al sindaco Giovanni Arena sarà dato il nome del successore di Enrico Maria Contardo.

Il nome che circola è quello di un ex assessore del Comune di Guidonia: il romano Alessandro Alessandrini. Ha ricoperto il ruolo che è stato di Contardo per circa due anni, dal 2017, con il sindaco del Movimento 5 Stelle, Michel Barbet. Presente dall’inizio del mandato, si è dimesso dalla giunta il 27 giugno del 2019. Il sindaco Giovanni Arena aspetta il nome del nuovo assessore al bilancio a brevissimo e ha già dichiarato che in caso di buon curriculum non avrà alcun problema ad accettarlo.

In effetti è di tutto rispetto: laureato in economia e commercio, 50 anni, Alessandrini ha ricoperto una miriade di ruoli di primo piano. Commercialista, revisore legale, revisore dei conti di vari enti locali, esperto di analisi economica iscritto nell’elenco dell’ufficio parlamentare del bilancio. Il papabile nuovo assessore vanta consulenze con la presidenza del consiglio dei ministri, con il ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Miur. E’ stato componente del collegio sindacale di Trenitalia, Eur spa, revisore contabile dell’ordine dei geologi del Lazio, ha collaborato con Roma Capitale. E’ anche revisore unico di Assinter Italia, associazione delle società in house per l’innovazione tecnologica nelle Regioni.

L’unico legame con il Viterbese, al momento, è il ruolo di revisore dei conti del Comune di Blera. Sarebbe un nome calato dall’alto dal partito, per questo bisogna vedere la reazione dei consiglieri comunali, soprattutto di quelli che magari aspiravano a entrare in giunta. E anche come riuscirà a gestire i conti di palazzo dei Priori: non vederlo sul posto non sarebbe un bel presupposto.

Soprattutto però bisogna attendere il redde rationem di stasera della Lega, dove si parlerà anche delle intercettazioni dell’antimafia. Ad avanzare questo nome è stato infatti Alessandro Giulivi, coordinatore provinciale dimessosi dalla carica e uscito dal partito negli ultimi giorni. A Roma i vertici nazionali e regionali incontreranno quelli locali, compreso il sindaco di Tarquinia: se prevarrà la sua linea e rientrerà nei verdi, Alessandrini avrebbe la strada spianata.

Il nuovo assessore prenderebbe comunque solo il bilancio. Le altre deleghe che erano in capo a Contardo saranno affidate agli altri due membri di giunta della Lega: il verde pubblico a Ludovica Salcini e il termalismo a Claudio Ubertini. L’ultimo, pare ormai certo, avrà anche la carica di vice sindaco.