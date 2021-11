Controlli nelle aziende agricole: trovati lavoratori in nero che percepivano reddito di cittadinanza

L’Ispettorato territoriale del lavoro di Viterbo, nel periodo dal 4 al 18 novembre, nell’ambito dell’attività di vigilanza nel settore dell’agricoltura, ha effettuato controlli su 12 aziende in tutta la provincia.

Nel corso della vigilanza gli ispettori del lavoro hanno sospeso 2 attività imprenditoriali per l’occupazione di 4 lavoratori completamente in nero, di cui 2 percettori di reddito di cittadinanza. Per questi si è provveduto alle comunicazioni all’Inps per la decadenza dal beneficio.

«Delle 12 aziende oggetto di verifica - spiega l'Ispettorato del lavoro - a oggi ne sono già risultate irregolari 3 per violazioni in materia di lavoro nero; sono in corso i necessari accertamenti sulle restanti aziende per la verifica di ulteriori violazioni».