Ristrutturazione stadio Rocchi: la corsa per non perdere i fondi, ma le incognite sono tante

I soldi da spendere entro il 2026, le incognite sul futuro della società e le elezioni sullo sfondo. Lo scenario sulla ristrutturazione dello stadio Rocchi, prevista all’interno dei fondi del Pnnr e collegata alla riqualificazione dei vari quartieri della città, è in piena evoluzione.

La caduta dell’amministrazione guidata dall’ex sindaco Giovanni Arena non ha rallentato l’iter del percorso, che dovrebbe portare lo stadio cittadino a subire un profondo restyling rispetto alla configurazione attuale ma il progetto ancora non c’è e i tempi sono abbastanza stringenti. Il commissario prefettizio Antonella Scolamiero, insieme ai tecnici del Comune, sta portando avanti il percorso che in questo momento prevede periodici incontri con la Viterbese che porteranno alla stipula della nuova convenzione per la gestione dell’impianto.

Convenzione dirimente, in quanto la Viterbese parteciperà con fondi propri al cinquanta per cento dell’investimento totale (attingendo ai fondi del credito sportivo), diventando concessionaria (per venti anni?) dell’impianto di via della Palazzina. 37,4 i milioni totali arrivati a Viterbo, di cui 30 di esclusiva erogazione ministeriale. Il rifacimento del Rocchi, rientra nel capitolo più corposo del finanziamento a compartecipazione comunale ed è appunto collegato alla riqualificazione dell’area che va dal Carmine al Pilastro.

Cinque milioni e 800 mila euro, da finanziare attraverso un mutuo, 3,2 dei quali destinati allo stadio con la Viterbese che erogherà di tasca propria 1,6 milioni di euro. La stesura della convenzione è la parte che precede la messa a terra del progetto vero e proprio che sarà affidato attraverso una gara europea che dovrà garantire l’inizio dei lavori entro il 2024 per portarli a conclusione due anni dopo.

«Il sindaco è decaduto ma il percorso per il rinnovo del Rocchi non ha subito rallentamenti. Grazie al commissario siamo riusciti a risolvere alcune problematiche con il cantiere che sarà in parte finanziato dal Comune, in parte dalla Viterbese», le parole pronunciate lo scorso febbraio dal presidente gialloblù Marco Romano. Nel frattempo però, in attesa di capire il destino in campo della Viterbese, Romano non ha dissipato i dubbi sulla sua permanenza alla guida del club di via della Palazzina e probabilmente lo farà soltanto a bocce ferme e magari con la salvifica permanenza in C in tasca.

Non solo questo però resta da capire: negli ultimi mesi il costo dei materiali è schizzato alle stelle, con il conseguente aumento dei prezzi che potrebbe costringere Comune e società a rivedere i costi dell’investimento. Il 12 giugno poi, ci sarà il primo turno delle elezioni che verosimilmente decreteranno il nuovo sindaco alla fine di giugno dopo il probabile ballottaggio. Difficile che il nuovo primo cittadino, o più probabile prima cittadina, rimettano in discussione progetti già avviati e con fondi da spendere in tempi brevi anche se ogni amministrazione ha le proprie priorità e quella della riqualificazione del Rocchi potrebbe non esserla per il prossimo nuovo inquilino di Palazzo dei Priori.