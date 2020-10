Ruba cosmetici al supermercato, arrestata rom ricercata da sei anni. I carabinieri della stazione di Viterbo sono intervenuti a seguito di una segnalazione al 112 che tre donne di evidenti origini rom si stavano aggirando all’interno del supermercato Penny Market di via Garbini, e una volta giunti hanno notato un atteggiamento evasivo da parte di una delle tre donne, che aveva con se uno zaino.



I carabinieri hanno quindi deciso di fermarla e sottoporla a perquisizione, rinvenendo all’ interno dello zaino numerosi articoli di cosmetica appena rubati, successivamente approfondendo i controlli in banca dati hanno scoperto che la donna era da ricercare per essere arrestata dal 2014; immediatamente è stata dichiarata in arresto per furto e per la precedente misura cautelare ed è stata trasferita nel carcere di Roma Rebibbia. Ultimo aggiornamento: 13:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA