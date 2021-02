E’ di nuovo crisi. O meglio, è quella di sempre che ha covato sotto la cenere e ora riemerge. Venerdì il sindaco Giovanni Arena si è visto rifilare una doppia buca da parte della Lega: prima in giunta, poi nella riunione tra assessori e capigruppo, la seconda anticipata al telefono. A quel punto l’incontro è stato opportunamente disdetto. Per domani però il gruppo ne ha preteso un altro: un redde rationem solo tra verdi e primo cittadino.

Cosa c’è che non sta più bene al partito di Matteo Salvini? La Mma, figura una e trina targata Forza Italia: la triade indigesta formata dal capogruppo Giulio Marini, dal consigliere Paolo Muroni e quindi dallo stesso sindaco, che sarebbe fortemente influenzato da loro. Ma andiamo con ordine. La macchina amministrativa non gira, questo lo ha ammesso pure Arena. La sopportazione sarebbe però arrivata al limite. Giovedì c’è stata una riunione in cui per l’ennesima volta sono stati rappresentati i problemi di sempre: sul piatto sono state messe a disposizione del sindaco anche le possibili soluzioni.

La situazione è deflagrata venerdì: giunta convocata alle 13 con ordine del giorno inviato last minute. Il giorno precedente stessa cosa: giunta alle 16 e ordine del giorno consegnato alle 15,45. Andando nel concreto? Si lamenta che le asfaltature non partono, i fondi non vengono spesi, le frazioni non vanno – c’è chi parla anche di un progetto per la riqualificazione di Sant’Angelo che stenta a decollare – ci sono luoghi della città completamente dimenticati e sul bando rifiuti non si vede la luce.

Non sarebbe un problema di assessorati, o almeno non solo, ma più che altro amministrativo. Si chiede al sindaco di muoversi a cominciare dai dirigenti, con quella riorganizzazione degli uffici chiesta da tempo immemore. I mal di pancia sono forti anche sulla mancanza di programmazione. Appena un mese fa, concluse le feste, capigruppo e assessori avevano parlato proprio dell’organizzazione interna, eppure si continua come sempre.

Esempi pratici? Urbanistica e lavori pubblici. Nel primo, di marca leghista con Claudio Ubertini, manca il personale e il dirigente è a metà con la collega meloniana Laura Allegrini. Se si vuole fare il bando periferie, il bonus 110 per cento, la rigenerazione urbana, l’inserimento di personale è fondamentale: questo il pensiero dei verdi. Dopo che a fine 2019 la Lega disse che la fiducia al sindaco non era più in bianco, ora la situazione sarebbe al limite.

