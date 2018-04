Viterbo, la grandinata da record: chicchi come bottoni paralizzano la città. Lo stesso giorno del 2014

di Federica Lupino

«Ci ammaccherà le auto», ripeteva chi era riuscito nel frattempo a ripararsi. Chi dentro i bar, altri fermi in auto, qualcuno sotto i cornicioni: un fuggi fuggi generale. Pomeriggio di paura a Viterbo, rimasta paralizzata per alcuni minuti. Il meteo prometteva pioggia e invece fino alle 15 tutto sole, insieme a temperature primaverili. In pochi minuti, però, il tempo è diventato minaccioso: nubi nere che nemmeno durante i temporali agostani hanno oscurato il cielo.



All'improvviso, intorno alle 15,25, ha iniziato a grandinare: chicchi grandi come noci hanno tartassato il capoluogo della Tuscia per cinque, interminabili minuti. Il frastuono mostruoso ha fatto da colonna sonora alla tempesta che si è abbattuta su tutta la città. Terminata la furia del tempo, il pericolo è stato per i pedoni: la grandine aveva lasciato al suolo diversi centimetri di ghiaccio scivoloso, oltre ad aver abbattuto rami e foglie che hanno contribuito a rendere pericolosi gli spostamenti. Per non parlare delle strade in diversi punti attraversate da fiumi di acqua.



Una curiosità: lo stesso fenomeno estremo a Viterbo si era verificato esattamente quattro anni fa: il 5 aprile 2014, quella volta un'ora dopo rispetto a oggi, intorno alle 16,30 una violenta grandinata si abbattè sulla città. E molti viterbesi, ai quali sono riapparse le immagini di allora come ricordi su Facebook, hanno subito pensato a una vera iattura.

Giovedì 5 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:28



© RIPRODUZIONE RISERVATA