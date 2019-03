Viterbo, la crisi esce dalla giunta ed entra nell'appalto dei rifiuti: proroga senza copertura finanziaria

Rifiuti: l'appalto ponte ancora non c'è, la proroga sì. Viterbo Ambiente continuerà a gestire il servizio fino all'affidamento grazie a una determina, fortemente criticata dall'opposizione. Mentre a palazzo dei Priori continua la corsa contro il tempo sul bilancio, la giunta torna a 9 ristabilendo le quote rosa. Rientrano infatti Marco De Carolis e Laura Allegrini per FdI, con un nuovo assessore: l'avvocato Francesca Bufalini.

«Proroga del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e servizi di nettezza urbana all'Ati Gesenu spa»: in attesa dell'appalto ponte si continua così. Per quanto? «Circa quattro mesi recita la determina e comunque sino all'affidamento del servizio nei confronti dell'aggiudicatario della predetta gara». Cosa che non convince il capogruppo di Viva Viterbo, Giacomo Barelli. «Dalla mezzanotte dal 15 dice - siamo in regime di proroga, la seconda. Ieri ho quindi fatto accesso agli atti: il bando non è stato pubblicato e in quella determina per noi ci sono tantissime anomalie. Oggi con i capigruppo di opposizione decideremo il da farsi».

Si prepara la posta per Corte dei conti, Anac e Procura «La documentazione non dirada i dubbi ma li aumenta ancora di più, invieremo tutta la documentazione continua - perché è degna di attento esame, nel rispetto dei cittadini e delle nostre funzioni di controllo. L'atteggiamento di totale chiusura del sindaco dimostra superficialità, e manca pure la copertura finanziaria».

Sul fronte crisi, tutto rientrato pur con qualche mal di pancia. Allegrini riprende Lavori pubblici, centro storico e personale; De Carolis ha Cultura, sport e turismo, ma aggiunge il termalismo, prima di Claudia Nunzi. Al posto della quale subentra l'avvocato Francesca Bufalini, persona di fiducia del sindaco: dovrebbe restare fino alle europee, con deleghe ad agricoltura e servizi informatici. Alle comunali ha corso con Forza Italia (73 preferenze). E Antonio Scardozzi? Era legatissimo alla Nunzi. «Sono molto arrabbiato commenta ma resto con FdI». Caos bilancio: oggi commissione convocata d'urgenza sui revisori dei conti, così come il consiglio, domani alle 15.

