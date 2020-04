© RIPRODUZIONE RISERVATA

Su scala nazionale l’Inps ha ricevuto circa 5 milioni di domande per prestazioni legate ai provvedimenti approvati con il decreto "Cura Italia", per un totale di 9,5 milioni di persone coinvolte. E a livello della Tuscia viterbese, quali sono i numeri che sono stati generati dalle richieste relative alle diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese per far fronte all’emergenza sanitaria?“In riferimento alle prestazioni previste dal decreto – afferma Vittoria Romeo, responsabile della direzione provinciale di via Matteotti - la nostra sede sta gestendo le richieste di Cassa integrazione ordinaria, Cassa integrazione in deroga e assegno ordinario del fondo di integrazione salariale”.Questi i dati aggiornati al 21 aprile scorso. Oltre 3.000 (per la precisione 3.360) le domande pervenute, così suddivise: cassa integrazione ordinaria, 1.325; cassa integrazione in deroga 1.646; fondo di integrazione salariale, 389. Numeri rilevanti che spiegano più di tante parole gli effetti negativi che l’emergenza Covid-19 ha creato nel Viterbese sul piano socioeconomico, mettendo peraltro sotto pressione gli operatori dell’Istituto.“A tale riguardo – sottolinea Vittoria Romeo – faccio presente che, nell’ambito dell’iniziativa della nostra direzione regionale Lazio, è stata costituita una task force tra il personale della sede con l’obiettivo di far fronte al pagamento in corso delle richieste con la massima efficienza e nel più breve tempo possibile”.Rassicurazioni, queste ultime, legate anche ad altre prestazioni normate dal decreto Cura Italia, primo fra tutte il bonus da 600 euro che per l’Istituto deve erogare per il sostegno di lavoratori autonomi, partite Iva senza cassa, professionisti iscritti alle casse private, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori agricoli operai a tempo determinato, lavoratori dello spettacolo. “In merito a tale indennità – informa la direttrice dell’Inps - risultano pervenute 27.769 domande ed in pagamento 20.334”.