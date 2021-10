Domenica 31 Ottobre 2021, 06:05 - Ultimo aggiornamento: 08:53

“Siamo vicini ad aver vaccinato per l’antinfluenzale quasi la metà dei viterbesi che ne hanno diritto, ovvero circa 250 persone ogni mille. Un ottimo risultato”. Michele Fiore, segretario provinciale del sindacato dei medici di famiglia (Fimmg), scatta la fotografia di quanto sta avvenendo negli studi dei circa 233 colleghi che operano nella Tuscia. “L’adesione rispetto al passato è aumentata di circa il 20%. Ma c’è anche da dire che mentre prima la campagna iniziava a novembre questa volta siamo partiti in anticipo, a metà ottobre, e la circostanza ha facilitato la partecipazione. Anche il vaccino antipneumococcico - annuncia - sta andando bene. Stiamo notando una maggiore consapevolezza da parte dei pazienti rispetto all’importanza di tutelarsi”.

Solo pochi medici hanno però optato per la possibilità di effettuare la terza dose del vaccino contro il Covid in concomitanza con l’antinfluenzale. “Una questione di organizzazione, non altro. Difficile far combaciare la somministrazione di un pluridose con quella di un monodose. Inoltre, tra la seconda e la terza iniezione contro il Sars-Cov2 devono passare 6 mesi. Pertanto, in maggioranza abbiamo deciso di procedere prima con il vaccino contro l’influenza per poi passare al richiamo contro il Covid”, spiega Fiore. Di positivo, per il presidente della Fimmg, la diffusa disponibilità a sottoporsi al cosiddetto booster: “Chi ha già ricevuto la somministrazione delle prime due dosi contro il coronavirus ha fiducia nei vaccini e pertanto si sottoporrà ai richiami”.

Al momento, nella Tuscia sono poco più di 7mila le terze dosi già somministrate. Per quanto riguarda la copertura, Fiore assicura che in provincia sono state superate le 250.000 vaccinazioni tra gli over12 con una copertura di circa l’82%. “La Asl – afferma – si è data molto da fare e sta lavorando bene: questo ci fa ben sperare anche per le adesioni rispetto alle terze dosi. Dagli incontri che stiamo facendo nelle ultime settimane, emerge che si andrà verso l’apertura al terzo richiamo anche per altre fasce d’età rispetto a quelle già individuate. Questo perché i contagi sono in aumento, complice la stagione che porta a vivere di più in ambienti chiusi il che facilita la trasmissione. In ogni caso, i vaccinati generalmente sviluppano una forma lieve della malattia”.

Sull’aumento dei contagi, Fiore riporta gli ultimi dati a livello regionale: “Venerdì su 474mila tamponi effettuati, 2.732 sono risultati positivi. Il 12 ottobre su 506.000 test i positivi erano 2.732. Significa – spiega – che in 15 giorni nel Lazio abbiamo registrato un raddoppio delle positività. Ma se si contagia un malato solitamente sta bene: sull’efficacia del vaccino contro il Covid non ci sono dubbi”.