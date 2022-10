Infarto, morto Luigi Storcè: medico, consigliere comunale ed ex arbitro. Aveva 67 anni

E' morto oggi Luigi Storcè, medico in servizio alla Asl di Viterbo: aveva 67 anni. Probabile causa del decesso un infarto: inutili i soccorsi del 118. E' accduto nel primo pomeriggio a Marina di Grosseto, dove il professionista passava molti mesi dell'anno.

Molto noto in città, è stato a lungo perosnaggio della politica viterbese. Consigliere comunale per Alleanza nazionale, fu eletto con Marcello Meroi sindaco nel e ricoprì anche la carica di presidente del consiglio nella sala d'Ercole.

Ma Storcè è stato soprattutto un uomo di sport. A lungo arbitro di calcio, è arrivato fino a dirigere gare per la serie C. Dopo il campo, è stato osservatore per la Can C e D e diriegente dei fischietti. Inoltre è stato anche medico sportivo di varie squadra, tra cui con il Grosseto del patron Piero Camilli in serie B.

Era in pensione dalla Asl da circa 5 anni, dopo il lugno servizio a medicina legale, I funerali - in attesa di conferma per il trasferimemento dalla Toscana a Viterbo - potrebbero svolgersi lunedì pomeriggio alla chiesa della Trinità,