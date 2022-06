Sabato 18 Giugno 2022, 06:20

Soddisfazioni, ma anche dispiaceri emergono da Alessandra Troncarelli e Chiara Frontini, le candidate che il 26 giugno si sfideranno al ballottaggio. A rendere agrodolci i loro pensieri, i risultati ottenuti dalle loro liste in sostegno, all'interno delle quali è avvenuto un notevole ricambio generazionale politico.

"Purtroppo, era impossibile che tutti potessero uscire vittoriosi dalla sfida - dichiara la candidata del PD - ma ognuno di loro ce l'ha messa tutta e, se vinceremo, a Palazzo dei Priori potranno riaffacciarsi diversi nomi già noti, mentre altri avranno occasione di dimostrare le loro qualità per la prima volta". A determinare la loro sorte è stata però la cittadinanza, come poi prosegue Troncarelli. "Quella di quest'anno sarà ricordata come una corsa al voto molto impegnativa. Con centinaia di candidati consiglieri è normale che, purtroppo, qualcuno non ce l'abbia fatta, ma è sacrosanto rispettare la volontà dei viterbesi".

Per quanto riguarda la squadra di assessori, in caso di vittoria, Troncarelli preferisce andarci piano. "Stiamo ancora ragionando sulla cosa - afferma - ma preferiamo attendere il risultato finale e non mettere il carro davanti ai buoi". Dall'altra parte della barricata, la strada per Chiara Frontini sembra, in apparenza, più serena. Pesa, sicuramente il risultato inaspettatamente negativo registrato da Alfonso Antoniozzi. Tuttavia, la leader di Viterbo2020 ha le idee chiare. “Abbiamo già presentato una parte della squadra, Alfonso e Vittorio, per il resto abbiamo individuato tre criteri: competenza, rappresentanza e storicità – spiega – Tutta la nostra squadra è una squadra valida, siamo contenti e grati nei confronti dei cittadini per aver accordato la loro preferenza ai nostri candidati. Siamo contenti di poter offrire professionalità e spirito di collaborazione al servizio di Viterbo”. A otto giorni dal voto, Frontini assicura: "Molti che al primo turno aveva fatto scelte differenti, il 26 la sosterranno".