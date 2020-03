Investito sulla superstrada Orte-Civitavecchia, trasferito al Gemelli: è molto grave

Un uomo è stato investito da un'auto sulla superstrada Orte-Civitavecchia, subito dopo essere sceso dalla sua vettura. La circolazione, bloccata per consentire i soccorsi nel tratto tra Viterbo e Vetralla, è da poco tornata normale.



L'incidente si è verificato questa mattina nella corsia che da Civitavecchia va verso il capoluogo al km 72. L'uomo è stato investito e la vettura che lo ha colpito ha centrato anche la sua auto, ferma a lato della carreggiata. Il ferito, soccorso dal 118, è stato poi trasportato in condizioni molo gravi all'ospedale Gemelli di Roma con l'eliambulanza.



Sul luogo dell'incidente anche la polizia stradale per bloccare il traffico e per i rilievi del sinistro.