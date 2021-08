Tragico incidente sul lavoro, muore folgorato un ex facchino di Santa Rosa

Mercoledì 4 Agosto 2021, 19:13

Tragico incidente sul lavoro, muore un ex facchino di Santa Rosa. Giovanni Fetoni, 59 anni, stamattina ha perso la vita mentre stava tagliando un ramo in un giardino a Bagnoregio. Un cavo della linea elettrica lo ha folgorato mentre era su una piattaforma.

Fetoni, di Viterbo, era molto conosciuto in città. Sia per il lavoro di giardiniere che svolgeva da tempo .sia per la sua devozione alla santa patrona. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Montefiascone, i sanitari del 118 e la Asl.