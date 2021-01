Incendio in un appartamento del centro: vigili del fuoco in azione

Intervento dei vigili del fuoco nel centro storico di Viterbo per incendio che si è sviluppato in un appartamento in ristrutturazione.

L'allarme è scattato oggi pomeriggio in via Aurelio Saffi, in un’abitazione al primo piano. Il fumo, scaturito molto probabilmente per un corto circuito elettrico, ha attirato l'attenzione di un vicino che ha avvertito il 115. Sul luogo sono arruvati anche i carabinieri.

L’intervento dei vigili del fuoco dal comando del capoluogo è stato rapido. Entrati nell'abitazione, al momento non abitata, dalla finestra utilizzando le scale hanno disinnescato l'incendio. Fortunatamente limitati i danni alla struttura, la palazzina non è stata evacuata.

