Viterbo, incendio in un appartamento del centro: in salvo una donna

Allarme nel centro storico di Viterbo per un incendio che si è sprigionato in una palazzina di via dei Pellegrini, a due passi da piazza del Gesù.

Le fiamme, che si sono sviluppate da una delle abitazioni si sono poi propagate a quelli vicini. Immediato è scattato l'allarme e l'intervento dei vigili del fuoco arrivati dal comando provinciale. Sul posto anche i mezzi del 118, carabinieri e i vigili urbani.

I pompieri hanno portato in salvo una donna. Poi gli appartamenti, che fannno parte degli alloggi comunali, sono stati evacuati. Le operazioni sono ancora in corso.