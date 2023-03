Viterbo, incendio in un appartamento a Santa Barbara. Intrervento dei vigili del fuoco

Incendio in un appartamento nel quartiere di Santa Barbara, a Viterbo. I vigili del fuoco sono stati chiamati poco dopo le ore 21, per accorrere in via Tarconte in un'abitazione di un condominio.

Il focolaio si era sviluppato in una delle camere della casa, in assenza dei proprietari. Al loro rientro sono stati investiti dal fumo e hanno dato l'allarme cercando di spengere l'incendio.

Al loro arrivo i vigili del fioco hanno domato il focolaio e messo in sicurezza l'abitazionw.