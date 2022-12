Due incendi nella notte: in un'abitazione a Canepina e in un magazzino sulla provinciale Tuscanese

Notte di superlavoro per i vigili del fuoco del Viterbese, quella appena trascorsa, per un doppio intervento per altrettanti incendi divampati tra il capoluogo e la provincia.

Un primo incendio ha interessato un'abitazione a Canepina, nel centro storico, mentre un secondo fronte di intervento ha riguardato un capannone commerciale sulla Tuscanese. In questo secondo intervento, al km 5 della provinciale alle porte di Viterbo, i pompieri sono stati impegnati a lungo.

Sono intervenute squadre dei vigili del fuoco, nella notte, oltre che dalla centrale di Viterbo anche da Tarquinia e da Civita Castellana.