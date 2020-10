Incendio, paura in un condominio

Paura in un condominio questa mattina in via Belluno a Viterbo, verso le 8, per un incendio che si è sviluppato in un appartamento dove risiede una casa famiglia.



Gli ospiti, in quel momento, erano scesi e dal bar hanno visto uscire il fumo dalla finestra della cucina, dove forse era stato lasciato qualcosa sui fornelli. Sul posto sono intervenuti subito polizia e vigili del fuoco, che hanno fatto evacuare la palazzina a scopo precauzionale.



Nessun ferito e danni contenuti il primo bilancio dell'intervento