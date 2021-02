Autovettura prende fuoco, traffico bloccato sulla Cassia nord

Un'autovettura ha preso fuoco mentre transitava sulla strada Cassia nord, in tarda mattinata alle porte di Viterbo. Il mezzo ha preso fuoco improvvisamente ed è andato completamente distrutto, nonostante sul posto siano arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco.

Sulla Cassia, all'altezza del km 88, sono accorsi anche la polizia locale e i carabinieri, con il traffico che è rimasto bloccato per diverso tempo in tutte e due le direzioni. Illeso il conducente della vettura andata in fiamme, una Mini.

Ultimo aggiornamento: 15:17

