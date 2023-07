Auto prende fuoco in viale Capocci, l'intervento dei vigili del fuoco: disagi al traffico

Un'autovettura è andata a fuoco questa mattina in viale Raniero Capocci, a due passi dal semaforo per via Fratelli Rosselli. E' accaduto poco dopo le 8 di questa mattina: per cause ancora da accertare una Jaguar è andata in fiamme.

Il conducente, alla vista del fumo è riuscito ad accostare il mezzo e a mettersi in salvo. Sul posto è intervenuta da subito la polizia locale, presente nella zona. Scattato l'allarme dal comando provinciale sono giunti i vigili del fuoco, mentre l'area è stata isolata dagli agenti.

I vigili del fuoco in poco tempo hanno domato il principio d'incendio della vettura. Disagi per gli automobilisti e traffico molto rallentato nella corsia di viale Capocci in direzione piazzale Gramsci-palazzo a livello.