Giovedì 2 Novembre 2023, 15:21

Lungo la strada Palanzana, in fondo a un viale alberato di pni marittimi sorge una villa circondata da un giardino curato. Un piccolo angolo di paradiso alle porte di Viterbo che custodisce una storia antica che collega circa 2000 chilometri, la distanza che separa la città dei Papi da Birmingham, nel Regno Unito. Annerita dal tempo e dalle intemperie una lapide racconta una piccola parte di questa storia, quella più importante: «Nacque - si legge - il 22 giugno 1792 da Giuseppe Barberi e Mariantonia Pacelli il beato Domenico, passionista per chiamata divina, apostolo in Inghilterra dell’unità della chiesa. La città natale questa memoria pose presenti clero e fedeli della diocesi di Birmingham il 30 maggio 1975».

Proprio tra queste mura infatti nacque il beato viterbese che, la leggenda vuole, ebbe una visione della Madonna la quale profetizzò la sua opera di evangelizzazione in terra di Albione. Si narra infatti che Domenico Barberi, a 22 anni entrò nei Passionisti, prendendo come nome da religioso Domenico della Madre di Dio. Ordinato sacerdote, cominciò la sua opera di predicazione in Italia, ma soprattutto in Inghilterra, dove ricondusse alla fede cattolica molti fedeli e ministri, tra i quali anche John Henry Newman e gli antenati della famiglia Spencer, la cui discendenza portò alla principessa Diana.

Fu apprezzato dai Papi Leone XIII, che lo conobbe di persona quando era nunzio a Bruxelles, e Pio X. Fu uomo di vasta erudizione, come dimostrano molte sue opere filosofiche, teologiche e ascetiche lasciate negli anni. Morì a Reading nel 1849 ed è sepolto a Sutton-Oak nel ritiro di Sant’Anna, a Liverpool.

La villa si compone di un solo immobile diviso in due unità, una più recente che risale circa al 1800 e una più antica che è stata datata addirittura al 1500: si tratta di una struttura complessiva di circa 300 metri quadrati con quasi 4000 metri di giardino intorno. La struttura è privata e i proprietari attuali, che permettono messe per celebrare la figura del beato, hanno deciso di affidare in esclusiva la vendita della bellissima villa ad Alessandro Scagnetti, agente immobiliare dell’agenzia Med-Imm , specializzata in ville, casali e aziende agricole in tutto il centro Italia. Il prezzo è di 950mila euro.