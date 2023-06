«Ho l'Aids». Lancia il suo sangue dal balcone del centro di accoglienza, giovane bloccato dalla polizia

Intervento della polizia al centro per l'accoglienza immigrati al Balletti Palace hotel, in fondo a viale Trento a Viterbo. Uno degli stranieri ospiti della struttura, in preda a una crisi, si è portato su un balcone e ha iniziato a lanciare di sotto del liquido rosso, simulando di prelevarlo dal suo braccio.

«E' il mio sangue, ho l'Aids», avrebbe gridato mentre gettava sotto il liquido. E' intervenuta una pattuglia delle Volanti della polizia, oltre al personale sanitario. Per l'uomo è stato disposto un Tso (trattamento sanitario obbligatorio) ed è stato trasportato in ospedale.

Successivamente agenti della polizia scientifica giunti sul posto hanno effettuato i rilievi sulle tracce di liquido trovate a terra, per stabilire la natura della sostanza.