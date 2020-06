Viterbo, il virus fa meno paura: zero casi di nuovi contagi, un altro guarito nell'ex zona rossa Celleno

Resta a zero anche oggi la conta dei nuovi contagi al coronavirus nel Viterbese, dopo che la sezione di Genetica molecolare di Belcolle ha comunicato i dati qu esta mattina. In totale, alle ore 11 di questa mattina, i casi di positività al Covid-19 nella Tuscia restano 465, di cui 24 sono i casi accertati in strutture extra Asl.



Oggi è stata comunicata ai soggetti istituzionalmente competenti la guarigione di 1 paziente di Celleno, avendo ricevuto la refertazione di negatività rispetto a due tamponi eseguiti consecutivamente a distanza di alcuni giorni.



Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus: 3 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 437 il numero delle persone negativizzate, 25 sono le persone decedute, a cui occorre aggiungere il paziente residente nella Tuscia e deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia.



Dall’inizio dell’emergenza COVID, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 14357 tamponi, 52 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 50 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 3905 hanno invece concluso il periodo di isolamento.

Ultimo aggiornamento: 12:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA