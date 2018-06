Comunali a Viterbo, i candidati all'esame delle imprese

di Massimo Chiaravalli

Agricoltura, commercio e cooperazione, manifatturiero: per gli 8 candidati a sindaco il terzo grado delle associazioni di categoria. Ieri alla Camera di commercio il confronto tra Giovanni Arena (centrodestra), Daniele Cario (Lavoro e beni comuni, in sostituzione di Paola Celletti), Luisa Ciambella (Pd), Massimo Erbetti (M5S), Chiara Frontini (Viterbo 2020), Filippo Rossi (Viva Viterbo), Francesco Serra (Viterbo dei cittadini) e Claudio Taglia (Casapound).



Schierati in ordine alfabetico, per loro tre tornate di domande, per ognuna delle quali tre minuti per proporre la propria ricetta, con tanto di timer proiettato in sala. A farle sono state Cia, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Federlazio, Legacoop, Unindustria. Primo tema, l'agricoltura. Ci sarà un assessorato sul tema? E come si valorizza il settore? «In agricoltura ha detto Arena abbiamo 1.150 partite Iva, l'assessore ci sarà. Per la promozione dei prodotti pensiamo alla pensilina».



Cario ha puntato su un centro agroalimentare, Ciambella su un palazzo del gusto sotto i portici di palazzo dei Priori. «Più che un assessore ha spiegato Erbetti meglio un tavolo permanente». L'idea di Frontini è un piano di digitalizzazione del Comune, poi l'ottenimento di fondi Psr ma anche dal partenariato pubblico e privato e dalla finanza alternativa. Agroalimentare come tesoro turistico per Rossi, che come svolta indica un piano di comunicazione nazionale e internazionale per valorizzare anche i prodotti agricoli. «Farei meno assessorati possibile è stata la proposta di Serra ma troverei il modo per favorire le imprese. Okay invece a un mercato coperto». Tavolo o consulta anche per Taglia, che aggiunge l'idea del parco agricolo termale.



Ecco il centro storico. Giro inverso, partenza stavolta da Taglia, che vuole un controllo sulle attività, «spesso non a norma». Serra ha ripreso il piano del commercio, «che è fatto, solo da deliberare. Il centro va ripopolato con un'alleanza tra imprenditori edili e Comune, e calmierando il prezzo degli affitti delle case riqualificate». Rossi vede un «modello Matera, con il Comune che fa l'imprenditore, insieme alla ripresa della parte pubblica del Colle del Duomo». I residenti, Frontini li riporterebbe «con incentivi e contributi sugli affitti per le giovani coppie», Erbetti «aprendo 110 negozi in 5 anni e con il microcredito per le imprese», Ciambella «con 200 mila euro per incentivi su ristrutturazione di case e negozi», Cario rivitalizzando palazzo Donna Olimpia, palazzo Calabresi e ospedale vecchio, mentre Arena punta su botteghe artigiane.



Molto dell'ultima parte si è giocata sulla riqualificazione del Poggino (Erbetti) e sulla partnership con l'Università della Tuscia e imprese (Frontini). Sull'area industriale Ciambella ha ricordato i 17 milioni ottenuti grazie al governo, ripresi anche da Serra che vorrebbe legare il futuro centro sul riuso al nuovo bando sui rifiuti. Serve una rigenerazione urbana senza rigidità da parte del Comune, per Rossi, per Cario invece urgono interventi strutturali seri con un piano regolatore. Da Arena l'intenzione di riprendere il piano del commercio dell'attuale amministrazione.



Sabato 2 Giugno 2018



