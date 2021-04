In auto con due etti di hashish: fermato per controllo e arrestato

Gira in auto con due etto di hashish, arrestato.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Ronciglione insieme al Nucleo investigativo del comando provinciale, durante un servizio perlustrativo per monitorare il rispetto delle disposizioni anti pandemia nel giorno di Pasqua, hanno visto un'auto transitare in piena zona rossa e quindi sottoposta a restrizioni ed hanno effettuato il controllo per verificare i motivi di necessità ed urgenza.

Non convinti delle motivazioni formulate dal conducente hanno deciso di sottoporre il soggetto a perquisizione personale, e hanno trovato occultati ben due etti di hashish.

Immediatamente è stata estesa la perquisizione anche alla dimora, dove sono stati trovati altri 15 grammi di foglie essiccate di marijuana oltre ad un bilancino di precisione per confezionare le dosi.

Al termine delle perquisizioni l'uomo è stato denunciato in stato di arresto.

Ultimo aggiornamento: 11:54

