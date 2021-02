Costumi di carnevale e peluche di San Valentino tarocchi, 68mila sequestri nel Viterbese

Costumi di Carnevale e peluche di San Valentino falsi, la Finanza sequestra di 68mila prodotti non conformi. Nel corso del periodo di Carnevale e San Valentino, le fiamme gialle viterbesi hanno intensificato i controlli presso gli esercizi commerciali, per verificare la sicurezza e conformità dei prodotti destinati ai consumatori per contrastarne gli eventuali rischi correlati. Oltre al rispetto delle leggi comunitarie e nazionali.

«L’attività operativa dei militari della sezione operativa pronto impiego della compagnia di Viterbo – spiega la finanza – ha consentito di effettuare diversi interventi, che hanno portato al ritrovamento di 23.500 prodotti di vario genere (in particolare, maschere, parrucche e costumi di carnevale destinati a persone di età inferiore ai 14 anni) riconducibili alla categoria “giocattoli”, posti in vendita durante le ricorrenze, non conformi alla prevista normativa in materia di sicurezza prodotti e codice del consumo».

La merce è stata sottoposta a sequestro e i titolari delle attività controllate sono stati sanzionati, con multe da 1.500 a 10mila euro. La compagnia di Civita Castellana ha effettuato sequestri per complessivi 45.120 prodotti costituiti principalmente da mascherine, bicchieri e contenitori per alimenti destinati al consumo umano, privi delle informazioni minime richieste dal codice del consumo.

«L’intervento della guardia di finanza si pone, in questo senso, in connessione con il concetto di polizia a forte vocazione sociale, in quanto tutela il cittadino nei suoi più importanti diritti e garantisce l’esercizio della libera concorrenza, inserendosi nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione di condotte commerciali ingannevoli».

