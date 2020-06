© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si gioca con i fondi erogati per l’emergenza Covid. «Nei prossimi mesi - spiega il comandante della Guardia di finanza di Viterbo Andrea Pecorari - intensificheremo i controlli per stanare evasori e imprenditori che ne hanno usufruito senza averne titolo, togliendoli a chi ne aveva bisogno». Nel giorno del 246° anniversario della fondazione delle fiamme gialle il comandante Pecorari traccia il bilancio e allunga lo sguardo verso i prossimi obiettivi.«Il 2020 - afferma il colonnello - deve essere uno sprone. Sono stati mesi intensi e abbiamo messo tutto il nostro personale su strada per la tutela della salute e per il rispetto delle norme anti contagio. Ora dobbiamo tornare a immergerci nella realtà operativa e tracciare le linee organizzative e strategiche che guideranno il futuro prossimo».Ed il primo obiettivo è proprio quello di andare a verificare che imprenditori o cittadini che nel corso dell’emergenza hanno usufruito di fondi pubblici ne abbiano veramente i requisiti. «La tutela dell’economia - dice ancora - passa attraverso questi controlli. Sappiamo tutti che la situazione ha portato a grosse crisi ma non vorremmo mai che a beneficiarne siano stati soggetti che eludevano il fisco e che hanno preso soldi senza averne diritto, togliendoli a imprenditori onesti». Ovviamente saranno controllati anche tutti gli iteri burocratici nelle pubbliche amministrazioni per fa sì che le erogazioni siano sempre trasparenti e non ci sia dispersione.Non solo obiettivi ma anche risultati.In questo anno la guardia di finanza ha messo a segno diversi risultati. Da quello recentissimo sulle mascherine, dove sono stati sequestrati migliaia di presidi non a norma o a prezzi gonfiati, a quello preventivo per alcuni imprenditori. «Abbiamo messo sotto sequestro interi magazzini di mascherine perché imprenditori senza scrupoli stavano truffando i cittadini. Vendendo un prodotto che in realtà era tutt’altro e a volte nocivo. In tutte le nostre azioni c’è insito l’obbligo il dovere di tutelare la società e lo facciamo con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione».Quando si parla di sequestri però non possono essere dimenticati quelli all’imprenditore di Monterosi legato alle famiglie dei Casamonica e dei Fasciani di Ostia o quello all’imprenditore viterbese Elio Marchetti. «Una persona - dice ancora - dedita alla sistematica e pluriennale evasione fiscale». Non ultimo quello a Giuseppe Trovato, capo della mafia viterbese condannato solo poche settimane fa. A mettere i sigilli al negozio di compro oro e a notificare il sequestro alla famiglia in Calabria, sono state proprio le fiamme gialle di Viterbo.