Viterbo, gli ambulanti del mercato si sentono beffati: «Il parcheggio del Sacrario è deserto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Alle 10,30 il parcheggio del Sacrario era praticamente vuoto. Noi però non possiamo tornarci e al Carmine va sempre peggio. Se si ostineranno a tenerci lì a breve non ci sarà più un mercato». Quarto sabato dalla riapertura e affari che non accennano a riprendersi. Per gli ambulanti, un danno a cui si aggiunge la beffa di vedere l’area del parcheggio dalla quale sono stati sfrattati per far posto ai clienti dei negozi del centro deserta. Una situazione paradossale l’aveva definita nei giorni scorsi il presidente dell’Anva Viterbo Giulio Terri, «che mette a rischio decine di famiglie e la sopravvivenza stessa del mercato: con i banchisti che si interrogano sull’opportunità di restare a Viterbo o meno». Nei prossimi giorni, una lettera sottoscritta dalle associazioni di categoria è pronta a arrivare sulla scrivania del sindaco. Oggetto: un incontro per tornare il prima possibile in centro.