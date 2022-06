Frontini, alle 16,30 la giunta senza FdI: «Torniamo in consiglio, rifuggiamo accordi di convenienza»

La giunta targata Chiara Frontini sarà presentata alle 16,30. E non ci sarà alcun esponente di Fratelli d'Italia.

La nota di palazzo dei Priori e quella del partito di Giorgia Meloni sono arrivate nello stesso identico istante. «Questo pomeriggio alle ore 16,30, nella sala consiliare di Palazzo dei Priori, la sindaca di Viterbo Chiara Frontini presenterà la nuova giunta comunale»: così l'ufficio stampa dell'amministrazione.

A cui ha fatto immediatamente seguito la nota di FdI per dire che «torneremo in consiglio comunale, fedeli all’unico mandato che per noi ha un valore, quello ricevuto dai cittadini di Viterbo e da nessun altro».

Questa era la parte finale, preceduta da un preambolo per arrivare poi al vero nocciolo della questione: l'assenza di Antonella Sberna dalla squadra di governo. «Dalla fine del ballottaggio nomi di donne e uomini di Fratelli d’Italia sono al centro del “toto assessore” della prossima giunta comunale. Ci siamo candidati alle ultime elezioni sostenendo Laura Allegrini, e oggi Fratelli d’Italia è il primo partito della città di Viterbo. Non ci siamo quindi disimpegnati al ballottaggio assumendoci le nostre responsabilità rimanendo sempre e coerentemente alternativi alla sinistra, al M5S, rifuggendo ogni accordo di convenienza».