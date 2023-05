Ruba soldi dalla cassa della tabaccheria e fugge tra i vicoli, caccia la ladro

Ruba soldi dalla cassa lasciata incustodita e fugge tra i vicoli. E’ caccia al ragazzo che ieri sera è entrato nella tabaccheria di via delle Fabbriche per rubare l’incasso della giornata. Il furto è avvenuto poco prima dell’orario di chiusura mentre la proprietaria della tabaccheria era intenta a sistemare alcune cose nel piccolo esercizio.

Sfruttando la distrazione della donna, il ladro- a volto coperto - si è introdotto nel negozio puntando dritto alla cassa. E mente era con le mani tra i soldi la proprietaria si è accorta di lui e avrebbe iniziato a gridare. Il ladro vedendosi scoperto avrebbe tentato di guadagnare la porta per scappare. La donna però sarebbe riuscita a prenderlo per un braccio, ma non a trattenerlo. Il ragazzo infatti si sarebbe liberato della presa della proprietaria e sarebbe fuggito tra i vicoli del centro storico.

La vittima ha subito allertato i carabinieri della compagnia di Viterbo che poco dopo sono arrivati sul posto. E quella che nei primi minuti era stata denunciata come una rapina, raccolti i primi elementi è diventato un caso di furto con destrezza.

Il ladro, infatti, non solo non era armato ma non avrebbe esercitato alcuna violenza per commettere il reato. Ancora da quantificare il bottino, ma stando alle prime informazioni il ragazzo non sarebbe riuscito a prendere tutto l’incasso, ma solamente qualche banconota.

Il furto alla tabaccheria di via Delle Fabbriche è solo l’ultimo di una serie di furti messi a segno nel centro storico di Viterbo. I più colpiti sono i commercianti del quartiere San Pellegrino che nelle settimane scorse sono stati derubati e in molti casi hanno trovato vetrine e serrande divelte dai ladri di turno. I carabinieri in queste ore analizzeranno le telecamere di sorveglianza cittadina per cercare di dare un volto e un’identità al ladro.