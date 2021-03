Ladri minorenni rubano tessera sanitaria per comprare sigarette al distributore automatico

Rubano all’interno di un’auto in sosta ma vengono individuati e denunciati dai poliziotti della Volante. L'altra notte alle 3 una pattuglia ha notato due sedicenni che hanno cercato di nascondersi tra le auto in sosta. Gli agenti li hanno bloccati e controllati: sono stati trovati in possesso di un grande coltello a serramanico, di denaro contante e di una tessera sanitaria appartenente ad un anziano residente in zona. I due hanno confessato di averla presa, insieme al denaro, in un'utilitaria parcheggiata a Bagnaia (che effettivamente è stata poi trovata con la portiera forzata). L'hanno tenuta perché l'avrebbero usata per acquistare le sigarette dai distributori automatici, essendo appunto minorenni. I ragazzi sono stati denunciati per furto aggravato, sanzionati per non aver rispettato la normativa anti Covid ed affidati ai genitori.

Ultimo aggiornamento: 12:59

