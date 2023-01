Tenta di rubare frutta e verdura da auto in sosta, ma viene sorpreso dal proprietario

Tenta di rubare frutta e verdura da un'automobile in sosta, ma viene sorpreso dal proprietario. Venerdì mattina movimento per un commerciante del centro. L’uomo, mentre stava scaricando la sua auto parcheggiata in via Cavour ha dovuto difendere la merce diventata “preda” di un 53enne di Viterbo. Il 53enne, con diversi precedenti penali alle spalle, vedendo che il commerciante faceva avanti e indietro tra la macchina e il negozio per scaricare i prodotti gastronomici di cui si era appena rifornito ha pensato bene di cogliere il momento.

E appena il commerciante si è infilato nel negozio con la spesa in mano si sarebbe infilato nell’auto per portarsi via il resto. L’operazione “toccata e fuga” però non è riuscita. Il commerciante è stato più veloce e lo ha sorpreso con le mani nel sacco e le gambe nello sportello. Il commerciante ha subito preso il 53enne per le spalle per tirarlo fuori dalle sue cose e tra i due è iniziata una lite. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno subito chiesto l’intervento delle forze dell’ordine arrivate pochi secondi dopo. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Viterbo che ha posto fine alla lite e ha portato il 53enne in caserma.

L’uomo, dopo le formalità di rito e l’ascolto del commerciante che ha raccontato come sono andati i fatti, è stato arrestato in flagranza di reato. «Anche in questa occasione - spiegano i carabinieri del comando provinciale di Viterbo - le puntuali segnalazioni dei residenti si sono rivelate decisive nel permettere ai militari in pattuglia nel centro storico di agire rapidamente».

L’uomo, arresto venerdì mattina, è stato subito rilasciato. Con una denuncia a piede libero per tentata rapina. Quella di venerdì scorso fa non è l’unica rapina di questa settimana. Pochi giorni fa un uomo di origine srilankese è stato rapinato in piazzale Gramsci da un marocchino, anche in questo caso un colpo veloce, frutto del momento. Alla vittima è stato sottratto uno zaino con violenza. Zaino ritrovato dalle forze dell'ordine poco dopo in via Cairoli.