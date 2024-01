Viterbo, tensioni al casello dell'autostrada per la protesta dei trattori

Tensioni al casello autostradale dell'A1 di Orte. La protesta degli agricoltori è proseguita anche nella giornata di oggi. Alcuni manifestanti hanno provato a impedire l'accesso all'entrata dell'autostrada ma sono stati allontanati dalla polizia che era presente sul posto. Non ci sarebbero feriti e la smobilitazione sarebbe avvenuta in maniera pacifica, seppur con qualche tensione da parte degli agricoltori. Nella mattinata di oggi (29 gennaio) intanto i trattori hanno sfilato anche nel centro del capoluogo arrivando fino alle mura cittadine, bloccando di fatto il traffico nelle arterie che girano intorno a Viterbo. Inoltre poco distante dalla zona in cui era in corso la protesta degli agricoltori, avrebbero preso fuoco delle bandiere della Coldiretti. L'episodio si è verificato nel parco commerciale a nord di Viterbo sulla via Cassia. A quanto pare alcune persone hanno preso un paio di bandiere dell’organizzazione di categoria e gli hanno dato fuoco.

