Esattamente un anno aveva festeggiato la vittoria della sua Viterbese in Coppa Italia: un successo che lo aveva reso orgoglioso come tutta la città. Stefano Camilli - suicidatosi l'altro ieri fuori la propria abitazione - ha acceso i sentimenti e la parte più bella di Viterbo. I funerali di Camilli - grande tifoso della Viterbese e fondatore del gruppo di supporter Antichi Valori - si terranno domani mattina alle ore 9,30 presso la chiesa del Sacro Cuore.La Viterbese ed i tifosi hanno provato ad ottenere una concessione dalle autorità, per consentire al feretro della guardia giurata un passaggio allo stadio Rocchi. Il Rocchi era la seconda casa di Camilli, ma le inflessibili norme anti-coronavirus non hanno permesso di esaudire il desiderio espresso da amici e tifosi. «Ci abbiamo provato - si legge nel comunicato emesso dalla Viterbese - purtroppo il terribile periodo che stiamo attraversando non ci permette di organizzare un saluto in grande stile al nostro amico Stefano. Al tempo stesso però, rivolgiamo un appello ai tifosi: non create, seppur per amore, situazioni spiacevoli che vadano ad accentuare ancor di più il dolore della sua famiglia: appena sarà possibile ricorderemo Stefano con una grande festa».In compenso però, l'affetto che sta ricevendo Camilli dopo la tragedia, si vede tangibile nella tante iniziative e donazioni che stanno arrivando per ingrassare la raccolta fondi ideata dagli Antichi Valori (all'interno dello stadio Rocchi dove si possono lasciare anche messaggi di ricordo su un quaderno che verrà donato alla famiglia) e volta a racimolare un gruzzolo consistente di offerte da destinare alla moglie Susanna e ai figli Manuele e Cristina. Familiari che proprio ieri hanno riavuto la salma con la camera ardente aperta a Belcolle (fino a questa sera alle ore 19), che ha visto la processione composta dei tanti amici di Camilli.La città si è da subito attivata per raccogliere l'invito dei tifosi: nel pomeriggio di mercoledì, l'ex presidente gialloblù Piero Camilli, si è recato al Rocchi per stringersi intorno al dolore dei tifosi. «La famiglia Camilli si è dimostrata eccezionale anche in momento come questo -fanno sapere gli Antichi Valori - ma in generale tutta la città si è stretta intorno a Stefano con grande amore: questo significa che ha lasciato e lascerà un ricordo indelebile».