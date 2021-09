Fabrizio Bianchini, oggi l'ultimo saluto al 39enne di Viterbo morto per Covid in Messico

Martedì 7 Settembre 2021, 06:20 - Ultimo aggiornamento: 07:43

Oggi l’ultimo saluto a Fabrizio Bianchini, il 39enne di Viterbo deceduto il 24 agosto all’ospedale di Palya del Carmen in Messico dove era ricoverato da metà luglio per complicazioni dovute al Covid-19. Questa mattina alle 10 alla parrocchia di Villanova esposizione delle ceneri e veglia di preghiera. Alle 16, poi, nel vicino campo di Villanova, la celebrazione delle esequie.

Continua, intanto, la raccolta fondi lanciata dal fratello Paolo Bianchini in memori di “Bizio”. Raccolti sinora 14mila euro che serviranno per acquistare e donare all’ospedale di Belcolle 3 ecografi portatili wireless, per il posizionamento dei cateteri venosi nei reparti e per l’esecuzione dei blocchi nervosi in sala operatoria e altrettante sonde per elettrocardiogramma endocavitario. Inoltre, verrà istituita una borsa di studio Erasmus per l’Università degli studi della Tuscia in ricordo del ragazzo.

Covid, muore a 83 anni il cugino del sindaco di Sant'Egidio