Flavio Insinna è stato ospite a Viterbo della galleria Sweet art Gallery, in via Cairoli, dove le opere resteranno esposte fino al 30 settembre. Ad accompagnare l'attore la compagna e artista, Adriana Riccio. Nel corso della giornata le artiste di Freedart che espongo le loro opere hanno fatto da cicerone ad Adriana e Flavio per le strade di Viterbo, alla scoperta dei suggestivi angoli della città. Il progetto FreedArt è nato nel 2021 grazie alla collaborazione e al sostegno del Ribolle Fest di Soriano nel Cimino.

Un gruppo di artiste sorianesi, viterbesi, romane e veneziane si sono unite in un interscambio di idee, colori e immagini. Da un'idea di Maria Paola Mascellini il nome del gruppo significa arte libera/arte liberata da preconcetti e regole che smorzano e limitano la creatività. La rassegna diventa ora un percorso itinerante che è iniziato nei locali messi a disposizione dalla Pasticceria Casantini, prendendo il nome di Sweet art Gallery.

Queste le artiste coinvolte: Sheila Lista, Marika Serapica, Gaia Verrigni, Eleonora Fanti, Chiara Olivieri, Resy Serata, Evelina Armellin, Natalia Marrocolo, Sabrina Del Canuto e Adriana Riccio.